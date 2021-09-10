Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого сентября состоятся полуфиналы US Open у мужчин.
Первыми на корт выйдут Феликс Оже-Альяссим из Канады (№15 ATP) и Даниил Медведев из России (№2 ATP). Встреча состоится вторым запуском на стадионе Артура Эша после финала парного разряда, ориентировочное время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты провели один очный матч, на тай-брейке финального сета победил Медведев.
Победитель матча в финале сыграет против Новака Джоковича из Сербии (№1 ATP) или Александра Зверева из Германии (№4 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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