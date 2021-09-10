Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open

  • 10.09.2021 19:38
  • 174 просмотра
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Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Десятого сентября состоятся полуфиналы US Open у мужчин.
 
Первыми на корт выйдут Феликс Оже-Альяссим из Канады (№15 ATP) и Даниил Медведев из России (№2 ATP). Встреча состоится вторым запуском на стадионе Артура Эша после финала парного разряда, ориентировочное время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву. 
 
Ранее теннисисты провели один очный матч, на тай-брейке финального сета победил Медведев. 
 
Победитель матча в финале сыграет против Новака Джоковича из Сербии (№1 ATP) или Александра Зверева из Германии (№4 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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