НЕЙМАР: «Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали»

Форвард недоволен отношением фанатов к себе

  • 10.09.2021 19:24
  • 1065 просмотров
  • 7 комментариев
НЕЙМАР: «Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

После успешной игры против Перу (гол + пас, победа 2:0) форвард сборной Бразилии Неймар признался, что недоволен отношением к себе со стороны фанатов:

«Очевидно, что команда — это самое важное. Я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной в отборочных матчах, отдал наибольшее количество передач за сборную.

Надеюсь, что скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обогнать Пеле в списке лучших бомбардиров всех времен.

Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали. Иногда я попросту не прихожу на послематчевые интервью, так как в мой адрес будет много критики. Подумайте над этим немного».

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Источник — O Globo

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 10.09.2021 19:52
    +3
    Поводься як мужик
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.09.2021 19:41
    +1
    Lesovij7, 10.09.2021 19:34
    Построй школы, отдай на благотворительность...
    У него с этим нет проблем
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 10.09.2021 19:39
    +3
    Заплакати
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 10.09.2021 19:37
    +3
    Просто начать играть в футбол. К 30 годам уже можно.
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 10.09.2021 19:34
    -2
    Построй школы, отдай на благотворительность...
    Ссылка
    NeRoN69
    NeRoN69, 10.09.2021 19:29
    +6
    Не ной)
    Ссылка
    psv970
    psv970, 10.09.2021 19:25
    +8
    перестань симулировать
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