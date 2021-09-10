НЕЙМАР: «Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали»

После успешной игры против Перу (гол + пас, победа 2:0) форвард сборной Бразилии Неймар признался, что недоволен отношением к себе со стороны фанатов:

«Очевидно, что команда — это самое важное. Я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной в отборочных матчах, отдал наибольшее количество передач за сборную.

Надеюсь, что скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обогнать Пеле в списке лучших бомбардиров всех времен.

Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали. Иногда я попросту не прихожу на послематчевые интервью, так как в мой адрес будет много критики. Подумайте над этим немного».