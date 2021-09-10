Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Роналду больше не хотел играть за Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:

«Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы его последний сезон в «Ювентусе», поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом.

Криштиану провел три замечательных года в «Ювентусе», и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти, нужно быть практичным. Здесь, в «Ювентусе», трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.

В нашей ДНК есть любовь к себе и самопожертвование. Чтобы быть конкурентоспособными и побеждать, у нас должны быть амбиции и страсть».

Уже завтра, 11 сентября Роналду проведет свой первый матч за МЮ после возвращения.