ВИДЕО. СУЛЬШЕР: «Роналду точно выйдет на поле в матче с Ньюкаслом»

Завтра, 11 сентября «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ примет «Ньюкасл». Наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер во время предматчевой пресс-конференции анонсировал выход Криштиану Роналду на поле в этом поединке:
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Источник — Sport.ua
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