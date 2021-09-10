В субботу, 11 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:30.



«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую поединка «Шахтер» – «Днепр-1».