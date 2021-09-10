Александрия – Ингулец. Известны стартовые составы

Сегодня, 10 сентября матчем «Александрия» - «Ингулец» стартует седьмой тур УПЛ. Начало матча – в 19:30.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Билык, Мельник, Мирошниченко, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Бухал, Демченко, Дришлюк, Гринь, Одарюк
«Ингудец»: Гальчук, Салем, Полегенько, Опанасенко, Ковалев, Запорожец, Коробенко, Шишка, Асмелаш, Шарай, Ситало
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Источник — УПЛ
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