Свитолина снялась с турнира в Остраве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сняться с турнира WTA 500 в чешской Остраве. Он должен был стартовать 20 сентября.
В прошлом сезоне Свитолина принимала участие в турнире в Остраве. Во втором раунде украинка проиграла Марии Саккари.
Вчера сообщалось о том, что Свитолина заявилась на турнир в Чикаго.
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Источник — Большой теннис Украины
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