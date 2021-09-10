Свитолина снялась с турнира в Остраве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сняться с турнира WTA 500 в чешской Остраве. Он должен был стартовать 20 сентября.

В прошлом сезоне Свитолина принимала участие в турнире в Остраве. Во втором раунде украинка проиграла Марии Саккари.

Вчера сообщалось о том, что Свитолина заявилась на турнир в Чикаго.