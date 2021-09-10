УАФ пересмотрела решение по поводу дисквалификации Гельзина

Апелляционный комитет УАФ сообщил, что частично удовлетворил требование бывшего президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Ранее Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на 5 лет. По итогам апелляции срок наказания сократили до трех лет, в течение которых Гельзин не имеет права заниматься футбольной деятельностью.

Штраф и условное наказание комитет оставил без изменений.

«Олимпик» уже без Гельзина нынешний сезон проводит в Первой лиге.