УАФ пересмотрела решение по поводу дисквалификации Гельзина

Апелляционный комитет УАФ сообщил, что частично удовлетворил требование бывшего президента «Олимпика» Владислава Гельзина.
Ранее Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на 5 лет. По итогам апелляции срок наказания сократили до трех лет, в течение которых Гельзин не имеет права заниматься футбольной деятельностью.
Штраф и условное наказание комитет оставил без изменений.
«Олимпик» уже без Гельзина нынешний сезон проводит в Первой лиге.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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