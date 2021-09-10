Рух продолжает просматривать бразильского защитника

По информации СМИ, бразильский защитник Роберто Роза остается в расположение «Руха», однако клуб еще не решил, нужен ли им 23-летний игрок.
Львовский клуб примет решение на следующей неделе.
Роза является свободным агентом, поэтому «Рух» в случае необходимости сможет дозаявить его на нынешний сезон.
Роберто в Бразилии выступал за «Интернасьонал», у которого возникли финансовые проблемы.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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