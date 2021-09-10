Рух продолжает просматривать бразильского защитника

По информации СМИ, бразильский защитник Роберто Роза остается в расположение «Руха», однако клуб еще не решил, нужен ли им 23-летний игрок.

Львовский клуб примет решение на следующей неделе.

Роза является свободным агентом, поэтому «Рух» в случае необходимости сможет дозаявить его на нынешний сезон.

Роберто в Бразилии выступал за «Интернасьонал», у которого возникли финансовые проблемы.