В субботу, 11 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».
Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 17:00 по Киеву.
«Лестер» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Лестер» – «Манчестер Сити» покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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