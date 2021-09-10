В субботу, 11 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».



Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 17:00 по Киеву.



«Лестер» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии



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