Анонс 7 тура УПЛ

Шахтер с Днепром сыграют в центральном матче

  • 10.09.2021 13:38
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Анонс 7 тура УПЛ

После паузы, связанной с матчами отбора на чемпионат мира, возвращается чемпионат Украины. 7-й тур приготовил для болельщиков несколько интересных противостояний. Также радует и погода, сейчас в Украине потепление и это отличный повод провести выходной день на стадионе вместе с семьей и друзьями.

К тому же, в нескольких городах в день матча зрителей ожидает интересная развлекательная программа от клубов-партнеров Parimatch, которая не только позволит насладиться праздником футбола, но и даст возможность выиграть крутые призы. Для этого достаточно найти на стадионе зайку Parimatch и принять участие в акции.

Металлист 1925 - Динамо

11.09 | 17:00 | ОСК Металлист

Металлист 1925 продолжает осваиваться в украинской Премьер-лиге и теперь харьковчан ждет испытание чемпионами. Пока что команда занимает 11-е место, но пара удачных туров могут существенно поднять Металлист 1925 в турнирной таблице. Обе свои победы харьковчане добыли именно дома, в этот раз на их стороне вновь будут родные стены. Так что Динамо придется непросто. Добавим также, что в день матча пройдет крутая акция от Металлиста 1925 и Титульного спонсора Parimatch. У болельщиков будет возможность выиграть 19 250 гривен на игровой счет. Для этого достаточно в фан-зоне возле стадиона сделать прогноз на любое спортивное событие на сумму от 30 гривен и ждать результата розыгрыша, который объявят в перерыве. Также все участники акции получат фишку на два бесплатных напитка.

Шахтер - Днепр-1

11.09 | 19:30 | НСК Олімпійський

Днепр-1 весьма неплохо стартовал в этом сезоне. Сейчас команда делит с Шахтером второе место, уступая горнякам лишь по разнице мячей. Конечно, впереди еще много матчей, но сейчас Днепр-1 на ходу и он может побороться за очки с любой командой в чемпионате. Тем более, что у Шахтера в среду старт в Лиге чемпионов и горнякам важно грамотно распределить силы. Впрочем, не следует забывать, что ранее Днепр-1 еще ни разу не отбирал очки у Шахтера.

Верес - ФК Львов

13.09 | 19:30 | Стадион Авангард (Луцк)

Западноукраинское дерби - это всегда интересно. И в этот раз оно пойдет на десерт 7-го тура, который закроют именно этим матчем. Наиболее мотивированными тут будут львовяни, так как они еще ни разу не выигрывали в этом сезоне. Впрочем, сам Верес тоже не так давно оборвал безвыигрышную серию. Борьба за три очка должна получиться серьезная, что обязательно понравиться болельщикам.

 

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Источник — Sport.ua

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