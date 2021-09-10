Металлист 1925 U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 7-го тура чемпионата U-19 юношеская команда «Динамо» сыграет на выезде с харьковским «Металлистом 1925».
Поединок пройдет в пятницу, 10 сентября, на учебно-тренировочной базе «Металлист 1925» в Высоком, что под Харьковом. Прямая трансляция встречи начнется в 14:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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