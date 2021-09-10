Лидер Ювентуса пропустит матч с Наполи

23-летний форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза получил повреждение в матче за сборную Италии против Швейцарии (ничья 0:0).

В расположении туринского клуба Кьеза прошел обследование, которое не выявило у него значительного повреждения бедра.

Кьеза, тем не менее, пропустит матч третьего тура Серии А против «Наполи». Поединок пройдет в субботу, 11 сентября.