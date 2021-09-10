ДЕ ДЗЕРБИ: «Никто не давал молодежи играть. Нужно за это расплачиваться»

Наставник «Шахтера» рассказал о роли молодых украинских футболистов в донецкой команде

  • 10.09.2021 12:05
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  • 2 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Никто не давал молодежи играть. Нужно за это расплачиваться»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о соотношении украинцев с легионерами на поле в донецкой команде. Также итальянский наставник рассказал о важности роста молодых украинских футболистов «горняков».

«Думаю, нет нужды устанавливать какие-то правила. Потому что все люди равны независимо от того, бразильцы они или украинцы, итальянцы или хорваты. Но это правило есть, и я уже успел показать, что могу выпускать на поле одновременно более четырех украинцев, если это в интересах команды. Если я понимаю, что следует выпустить на поле восемь, девять или десять украинцев, у меня будут играть все десять. Хочу отметить, что на данном этапе «Шахтер» переживает переходный период. Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредита доверия, возможность проявить себя в игре. Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда парни вырастут, поднимется и общий уровень «Шахтера». Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было слишком мало возможностей для роста в прошлом.

Все эти ребята являются игроками стартового состава, который будет постоянно меняться. Потому иногда кто-то из них будет оставаться в запасе, но в то же время зрители часто будут видеть этих футболистов на поле. Мудрик, Судаков, Бондаренко на данный момент не так хорошо готовы, как Соломон, Алан Патрик, Степаненко, Майкон или Траоре, если говорить об игроках на соответствующих позициях. В футболе повзрослеть можно только посредством матчей, и, если раньше никто не давал молодежи играть, сейчас нужно за это расплачиваться. Показателен пример Мудрика, который способен в какой-то момент внести решающий вклад в успех команды, но в уже другом матче совершенно раствориться на поле», — считает Де Дзерби.

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Источник — YouTube

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    Nomad, 10.09.2021 13:11
    0
    Сейчас на первом месте результат.)
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 10.09.2021 12:27
    -2
    Ха-ха-ха. ))) Клоун. Слепые может в это и поверят.
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