Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Один из самых приятных сюрпризов в Шахтере — Пятов»

Опытный вратарь сохранил мальчишескую жажду к игре, считает итальянский тренер

  • 10.09.2021 11:37
  • 3355 просмотров
  • 4 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Один из самых приятных сюрпризов в Шахтере — Пятов»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о голкиперах «горняков» — 20-летнем Анатолии Трубине и 37-летнем Андрее Пятове.

«Мне жаль, что Трубин получил травму, прежде всего, жаль самого игрока. Трубин уже достиг достаточно высокого уровня. Для него неважно, играет он перед стотысячной публикой, или же на трибунах лишь один человек. Для вратаря это очень важное качество. Я не очень переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда к игре как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не обеспокоила травма Трубина», — отметил Де Дзерби.

В августе Трубин получил травму колена, из-за которой он пропустит минимум полтора месяца.

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Источник — YouTube

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Комментарии
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    lenares85
    online
    lenares85, 10.09.2021 13:00
    0
    Пятов раньше на линии класно стоял, щас реакция естественно не та, а на выходах он не играет, и с любой рослой командой с угловых будут вылетать. Для меня образец вратаря Бойко, то при подачах летит на мяч как питбуль, с своих рубит и чужих. С Гусевим все помнят. Так должен воротник играеть, если команда не хочет трястись любого навеса
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    bullyUA
    bullyUA, 10.09.2021 12:38
    0
    Пятов непредсказуем. То у него против казахов образовались мертвые зоны в воротах, то берет мертвые мячи.
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 10.09.2021 12:15
    0
    От і шанс повернути місце в основі після конфлікту з Каштру! За Трубіна шкода, теж хлопчина прогресує,молодець!
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    CheMP
    CheMP, 10.09.2021 12:01
    0
    Пятов - зе бест!
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