Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Один из самых приятных сюрпризов в Шахтере — Пятов»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о голкиперах «горняков» — 20-летнем Анатолии Трубине и 37-летнем Андрее Пятове.

«Мне жаль, что Трубин получил травму, прежде всего, жаль самого игрока. Трубин уже достиг достаточно высокого уровня. Для него неважно, играет он перед стотысячной публикой, или же на трибунах лишь один человек. Для вратаря это очень важное качество. Я не очень переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда к игре как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не обеспокоила травма Трубина», — отметил Де Дзерби.

В августе Трубин получил травму колена, из-за которой он пропустит минимум полтора месяца.