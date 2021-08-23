Источник: Трубин восстановится не через три месяца, а через полтора

Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин перенес операцию на колене, связанную с травмой мениска. Прогнозировалось, что восстановление займет три месяца.

Однако, по информации телеканалов «Футбол», сроки восстановления Трубина будут в два раза меньшими – голкипер вернется через полтора месяца.

Ранее сообщалось о том, что травма Трубина вынудила «Шахтер» вести переговоры по поводу трансфера вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.