Источник: Трубин восстановится не через три месяца, а через полтора

Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин перенес операцию на колене, связанную с травмой мениска. Прогнозировалось, что восстановление займет три месяца.
Однако, по информации телеканалов «Футбол», сроки восстановления Трубина будут в два раза меньшими – голкипер вернется через полтора месяца.
Ранее сообщалось о том, что травма Трубина вынудила «Шахтер» вести переговоры по поводу трансфера вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.
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Источник — ТК Футбол
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