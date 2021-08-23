Источник: Трубин восстановится не через три месяца, а через полтора

Голкипер «Шахтера» перенес операцию на колене

  • 23.08.2021 20:59
  • 2667 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Трубин восстановится не через три месяца, а через полтора
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин перенес операцию на колене, связанную с травмой мениска. Прогнозировалось, что восстановление займет три месяца.

Однако, по информации телеканалов «Футбол», сроки восстановления Трубина будут в два раза меньшими – голкипер вернется через полтора месяца.

Ранее сообщалось о том, что травма Трубина вынудила «Шахтер» вести переговоры по поводу трансфера вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 21:34
    -5
    Фартанет отчасти Ризныку если в шахту заберут, имеет шанс поиграть в еврокубках, даже мб в лч
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 21:30
    -4
    newkyiv, 23.08.2021 21:28
    Первый круг пропал полюбасику.(
    Скорее всего, поэтому и ждём Ризныка.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 21:28
    -1
    Первый круг пропал полюбасику.(
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 21:27
    -3
    Это хорошо, Толе только здоровья!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности