Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь, что в моей команде есть Месси»

Наставник сборной Аргентины – о хет-трике подопечного

  • 10.09.2021 11:00
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Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь, что в моей команде есть Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Боливией (3:0) в матче квалификации чемпионата мира-2022. Капитан аргентинской команды Лионель Месси стал автором всех трех мячей.

«Я думаю, что с первого дня моего назначения мы постепенно совершенствовали свою игру. Мы вносили какие-то коррективы даже тогда, когда побеждали. Наши крайние защитники добавляют нам возможностей в атаке.

На мой взгляд, Месси всегда делает разницу на поле. Я не сомневаюсь в этом. Победы превозносят, но он уже давно является идолом.

Месси оставляет наследие для всех игроков сборной Аргентины. Я горжусь тем, что в моей команде есть Месси», - сказал Скалони.

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