В матче отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Парагвая выиграла у национальной команды Венесуэлы со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Чансельор (Венесуэла).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гамарра (Парагвай).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Hector Martinez (Парагвай).
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Источник — Sport.ua
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