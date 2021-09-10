Уругвай обыграл Эквадор, Парагвай выиграл у Венесуэлы

В рамках 10-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Уругвая на своем поле обыграла Эквадор со счетом 1:0. На второй добавленной минуте к основному времени матча победный гол забил Гастон Перейро.
В параллельном матче Парагвай выиграл у Венесуэлы со счетом 2:1.
Квалификация ЧМ-2022
Уругвай – Эквадор – 1:0
Голы: Перейро, 90.
Парагвай – Венесуэла – 2:1
Голы: Мартинес, 7. Ромеро, 47. – Чансельор, 90.
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Источник — Sport.ua
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