Уругвай обыграл Эквадор, Парагвай выиграл у Венесуэлы

В рамках 10-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Уругвая на своем поле обыграла Эквадор со счетом 1:0. На второй добавленной минуте к основному времени матча победный гол забил Гастон Перейро.

В параллельном матче Парагвай выиграл у Венесуэлы со счетом 2:1.

Квалификация ЧМ-2022

Уругвай – Эквадор – 1:0

Голы: Перейро, 90.

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Мартинес, 7. Ромеро, 47. – Чансельор, 90.

Турнирная таблица