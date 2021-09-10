В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Уругвая дома обыграла Эквадор со счетом 1:0. Единственный гол забил Перейра на 92-й минуте поединка.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Уругвай — Эквадор — 1:0
Гол: Перейра, 90+2
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Гастон Перейро (Уругвай).
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Источник — YouTube
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