Криштиану РОНАЛДУ: «Буду готов выйти в старте в матче с Ньюкаслом»

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в шуточной манере сообщил, что будет давить на тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера, чтобы он выпустил его в старте в ближайшем матче.

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я готов!» — сказал Роналду.

Напомним, что в конце августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

В четвертом туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 11 сентября в 17:00 по Киеву.