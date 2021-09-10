Криштиану РОНАЛДУ: «Буду готов выйти в старте в матче с Ньюкаслом»

Португалец надеется, что Сульшер выпустит его с первых минут

  • 10.09.2021 10:23
  • 577 просмотров
  • 3 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Буду готов выйти в старте в матче с Ньюкаслом»
© ФК Манчестер Юнайтед

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в шуточной манере сообщил, что будет давить на тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера, чтобы он выпустил его в старте в ближайшем матче.

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я готов!» — сказал Роналду.

Напомним, что в конце августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

В четвертом туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 11 сентября в 17:00 по Киеву.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    nordi
    nordi, 10.09.2021 10:54
    0
    icebeer, 10.09.2021 10:29
    "Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе."
    Ну вот и пдц МЮ с таким ох..им новичком.
    Та да, всім командам де грав Рон був "триздець", ледь в елітних лігах втримувалися. Скільки вже можна особисті "нравится-не нравится" вивалювати в коментах. Вам мужики подобаються? Ні? Про футбол...я думаю в тому, що він класний футболіст ніхто не має сумнівів. А з/п, мажорство, харизма-то особиста справа кожного, хоч не в кожного є скільки досягнень, як у цього Футболіста(саме з великої літери)
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    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 10.09.2021 10:45
    0
    Гелевый петушок внесёт разлад в МЮ
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    icebeer
    icebeer, 10.09.2021 10:29
    0
    "Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе."
    Ну вот и пдц МЮ с таким ох..им новичком.
    Ссылка
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