ВИДЕО. Роналду снова вышел на поле Олд Траффорд

Несколько дней назад Криштиану Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед». Сегодня клуб опубликовал видео, на котором Роналду впервые после возвращения выходит на поле «Олд Траффорд»:
He's 𝗵𝗼𝗺𝗲.— Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021
❤️ @Cristiano
#MUFC | #HereWeBelong pic.twitter.com/PyHUw8q9yy
Свой первый матч после возвращения в МЮ Роналду может провести уже в субботу, 11 сентября против «Ньюкасла».
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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