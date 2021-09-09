ВИДЕО. Роналду снова вышел на поле Олд Траффорд

Несколько дней назад Криштиану Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед». Сегодня клуб опубликовал видео, на котором Роналду впервые после возвращения выходит на поле «Олд Траффорд»:

Свой первый матч после возвращения в МЮ Роналду может провести уже в субботу, 11 сентября против «Ньюкасла».