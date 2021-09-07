ФОТО. Роналду приступил к работе с Манчестер Юнайтед

Сегодня форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и провел первую тренировку после возвращения в команду.

Игрок перешел в МЮ из «Ювентуса».

Роналду пообщался с тренером Оле-Гуннаром Сульшером и провел занятие с игроками, которые не разъехались по своим сборным.

Ожидается, что Роналду сможет выйти на поле 11 сентября в матче против «Ньюкасла».