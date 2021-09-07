ФОТО. Роналду приступил к работе с Манчестер Юнайтед

Сегодня форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и провел первую тренировку после возвращения в команду.
Игрок перешел в МЮ из «Ювентуса».
Роналду пообщался с тренером Оле-Гуннаром Сульшером и провел занятие с игроками, которые не разъехались по своим сборным.
Ожидается, что Роналду сможет выйти на поле 11 сентября в матче против «Ньюкасла».
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Источник — Sport.ua
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