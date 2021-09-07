ФОТО. Роналду приступил к работе с Манчестер Юнайтед

Игрок поговорил с тренером МЮ

  • 07.09.2021 18:52
  • 774 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Роналду приступил к работе с Манчестер Юнайтед
© Skysports.com

Сегодня форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и провел первую тренировку после возвращения в команду.

Игрок перешел в МЮ из «Ювентуса».

Роналду пообщался с тренером Оле-Гуннаром Сульшером и провел занятие с игроками, которые не разъехались по своим сборным.

Ожидается, что Роналду сможет выйти на поле 11 сентября в матче против «Ньюкасла».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.09.2021 19:26
    0
    На фото Сульшер сразу предупреждает Роналду,что петушатню не потерпит в МЮ..
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