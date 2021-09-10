Сергей НАГОРНЯК: «Сложнее всего придется Динамо и Шахтеру»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матчей «Динамо» и «Шахтера» в 7-м туре чемпионата Украины по футболу.

«Сложнее всего в предстоящем туре придется «Динамо» и «Шахтеру». Игры в сборных забрали у футболистов много физических и моральных сил. За пару дней клубным тренерам будет непросто привести свои команды к единому целому. Я вообще думаю, что те исполнители «Динамо» и «Шахтера», которые были в сборных до последнего дня, пропустят матчи чемпионата, чтобы в лучшем состоянии подойти к еврокубковым баталиям. Учитывая группу киевлян в Лиге чемпионов, для подопечных Мирчи Луческу матч 14 сентября против «Бенфики» будет чуть ли не ключевым для всей осени.

Будет ли «Металлисту 1925» и «Днепру-1» в матчах с «Динамо» и «Шахтером» легче, чем обычно? Не сказал бы, ведь в том же матче с чехами динамовцев и «горняков» было немного. Сергей Кривцов получил травму, из-за дисквалификации не сыграет Николай Шапаренко. Возможно, в свежести харьковчане и днепряне будут выглядеть получше, а во всем остальном преимущество — на стороне более мастеровитых команд.

Что «Днепр-1» сможет предъявить «Шахтеру»? Смотря какую тактику изберет наставник «Днепра-1». Во всяком случае, у «горняков» сейчас есть большие проблемы со вскрытием насыщенной обороны. Считаю, что в ближайшую субботу у «Шахтера» будет самый сильный соперник из тех, с кем подопечные Роберто Де Дзерби встречались в нынешнем чемпионате. Матч будет очень интересным. И я не думаю, что гости все время будут сидеть в обороне…

«Металлист 1925» тоже демонстрирует неплохой футбол, но ему, на мой взгляд, будет сложнее. Мирча Луческу уже вернулся на тренерскую скамью, да и вообще, «Динамо» сейчас хорошо бежит», — отметил Нагорняк.