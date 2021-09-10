Цыганков является лучшим игроком УПЛ по оценкам InStat

Самым полезным футболистом нынешнего сезона УПЛ по оценкам InStat является полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

По итогам шести туров его средний рейтинг эффективности игры составляет 311 баллов.

В текущем чемпионате хавбек сборной Украины забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В активе Цыганкова 20 ударов по воротам, в среднем за игру он выполняет по 3,1 острых паса и совершает по 4,2 обводки.

Ранее Цыганков вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров «Динамо» в УПЛ.