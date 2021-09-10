Цыганков является лучшим игроком УПЛ по оценкам InStat

Лидер «Динамо» мощно начал сезон

  • 10.09.2021 09:30
  • 223 просмотра
  • 3 комментария
Цыганков является лучшим игроком УПЛ по оценкам InStat
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Самым полезным футболистом нынешнего сезона УПЛ по оценкам InStat является полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

По итогам шести туров его средний рейтинг эффективности игры составляет 311 баллов.

В текущем чемпионате хавбек сборной Украины забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В активе Цыганкова 20 ударов по воротам, в среднем за игру он выполняет по 3,1 острых паса и совершает по 4,2 обводки.

Ранее Цыганков вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров «Динамо» в УПЛ.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    online
    maverik, 10.09.2021 09:56
    0
    Не знаю что за рейтинг но определенно радует глаз,в десятке 6 динамовцев а из Шахтера 3 из них в Динамо все украинцы а у донецких всего один.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 10.09.2021 09:38
    -2
    И кому нужно мнение этой компании?
    Пусть засунут его в одно место.
    Ссылка
    ffff
    online
    ffff, 10.09.2021 09:37
    -2
    Как их оценивают. по каким критериям? Цыганков лучший? Смотрел все матчи Динамо в этом сезоне, в некоторых он вообще "выпадал из игры", Буяльский везде выглядел лучше.
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