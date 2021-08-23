Цыганков обошел Леоненко, а Буяльский сравнялся с Бесединым

В матче с «Десной» (4:0) Виктор Цыганков забил 62-й мяч в УПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Виктора Леоненко. В элитном дивизионе Цыганков поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Десны», «Карпат» и «Олимпика» - по 6.

Между тем Виталий Буяльский, поставив два автографа в воротах черниговцев, довел счет своих голов за «бело-синих» в чемпионатах Украины до 30 и делит теперь 15-ю строчку в бомбардирском рейтинге киевлян с Артемом Бесединым. А общее количество мячей, забитых Виталием за «Динамо», достигло 45 (ЧУ - 30, ЕК - 13, КУ - 1, СК - 1).

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2018 99 228 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2022 62 130 0,48 6. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 7. Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 8. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 9. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23 10.. ДИОГО РИНКОН 2003-2008 46 129 0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.