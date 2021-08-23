Цыганков обошел Леоненко, а Буяльский сравнялся с Бесединым

В матче с «Десной» (4:0) Виктор Цыганков забил 62-й мяч в УПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Виктора Леоненко. В элитном дивизионе Цыганков поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Десны», «Карпат» и «Олимпика» - по 6.
Между тем Виталий Буяльский, поставив два автографа в воротах черниговцев, довел счет своих голов за «бело-синих» в чемпионатах Украины до 30 и делит теперь 15-ю строчку в бомбардирском рейтинге киевлян с Артемом Бесединым. А общее количество мячей, забитых Виталием за «Динамо», достигло 45 (ЧУ - 30, ЕК - 13, КУ - 1, СК - 1).
Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2018
|
99
|
228
|
0,43
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2022
|
62
|
130
|
0,48
|
6.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
9.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
|
10..
|
ДИОГО РИНКОН
|
2003-2008
|
46
|
129
|
0,36
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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