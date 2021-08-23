Цыганков обошел Леоненко, а Буяльский сравнялся с Бесединым

Цыганков вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в УПЛ

  • 23.08.2021 11:40
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  • 1 комментарий
Цыганков обошел Леоненко, а Буяльский сравнялся с Бесединым
© ФК Динамо

В матче с «Десной» (4:0) Виктор Цыганков забил 62-й мяч в УПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Виктора Леоненко. В элитном дивизионе Цыганков поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Десны», «Карпат» и «Олимпика» - по 6.

Между тем Виталий Буяльский, поставив два автографа в воротах черниговцев, довел счет своих голов за «бело-синих» в чемпионатах Украины до 30 и делит теперь 15-ю строчку в бомбардирском рейтинге киевлян с Артемом Бесединым. А общее количество мячей, забитых Виталием за «Динамо», достигло 45 (ЧУ - 30, ЕК - 13, КУ - 1, СК - 1).

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины

 

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2018

99

228

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2022

62

130

0,48

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

7.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

10..

ДИОГО РИНКОН

2003-2008

46

129

0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 23.08.2021 12:27
    +1
    По средней результативности до Лоененко всем очень и очень далеко.
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