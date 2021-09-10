Ударил девушку. Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии

Немецкий защитник избежал тюремного заключения

  • 10.09.2021 08:33
  • 948 просмотров
  • 9 комментариев
Ударил девушку. Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Германии и «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

Как сообщает Bild, 33-летний футболист должен заплатить своей бывшей девушке 1.8 млн евро в качестве морального ущерба.

Отметим, что Боатенгу грозил пятилетний тюремный срок.

В 2018-м году Боатенг во время отпуска на Карибских островах ударил свою девушку во время ссоры.

Напомним, что этим летом после многих лет в «Баварии» немецкий защитник перебрался в «Лион».

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Источник — Bild

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zac1310
    zac1310, 10.09.2021 09:54
    0
    slavko4, 10.09.2021 09:44
    А як справи з рівноправ'ям, феміністкині, якщо жінка вдарить чоловіка, їй теж 5 років світить?
    ...а ты б заявил, что тебя подруга ударила? Просто интересно.
    Ссылка
    slavko4
    slavko4, 10.09.2021 09:44
    0
    А як справи з рівноправ'ям, феміністкині, якщо жінка вдарить чоловіка, їй теж 5 років світить?
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 10.09.2021 09:23
    0
    BUCH, 10.09.2021 08:46
    Очередной скандал с нигером, а перед ними ещё на колено встают...
    Ну и причём тут это? Думаешь всё из-за БЛМ, а не бытовуха банальная?
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 10.09.2021 09:05
    0
    ...он ей, вполне возможно, легкую пощечину выписал, раз дело идет только о моральном ущербе.
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 10.09.2021 09:03
    +1
    KIEWADIM, 10.09.2021 08:46
    1,8 ляма норм так бонус. Думаю это из тех случаев, когда вторую щеку нужно подставить
    Да, думаю, в этом и был смысл- срубить баблишка по-легкому. Если б просто разбежались, то осталась бы не с чем, атак - всем хорошо
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 10.09.2021 08:46
    +3
    1,8 ляма норм так бонус. Думаю это из тех случаев, когда вторую щеку нужно подставить
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 10.09.2021 08:46
    0
    Очередной скандал с нигером, а перед ними ещё на колено встают...
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 10.09.2021 08:45
    +1
    Судя по написаному была ссора, были взаимные оскорбления. Если бы он её не ударил, то кто бы виноват был?
    Кто кому тогда компенсацию платил бы?
    Ведь было б нанесение морального урона кому-то из них.
    Юриспруденция такая запутанная штука.
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 10.09.2021 08:41
    +4
    А в нас максимум 15 діб світить...
    Думка така , та мадумаузєль шікарно підставилася, бо не кожен боксер за спаринг такий кеш отримує!!!
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