Ударил девушку. Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии

Защитник сборной Германии и «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.
Как сообщает Bild, 33-летний футболист должен заплатить своей бывшей девушке 1.8 млн евро в качестве морального ущерба.
Отметим, что Боатенгу грозил пятилетний тюремный срок.
В 2018-м году Боатенг во время отпуска на Карибских островах ударил свою девушку во время ссоры.
Напомним, что этим летом после многих лет в «Баварии» немецкий защитник перебрался в «Лион».
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Источник — Bild
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Кто кому тогда компенсацию платил бы?
Ведь было б нанесение морального урона кому-то из них.
Юриспруденция такая запутанная штука.
Думка така , та мадумаузєль шікарно підставилася, бо не кожен боксер за спаринг такий кеш отримує!!!
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