Ударил девушку. Боатенг признан виновным в деле о домашнем насилии

Защитник сборной Германии и «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

Как сообщает Bild, 33-летний футболист должен заплатить своей бывшей девушке 1.8 млн евро в качестве морального ущерба.

Отметим, что Боатенгу грозил пятилетний тюремный срок.

В 2018-м году Боатенг во время отпуска на Карибских островах ударил свою девушку во время ссоры.

Напомним, что этим летом после многих лет в «Баварии» немецкий защитник перебрался в «Лион».