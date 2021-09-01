ОФИЦИАЛЬНО: Жером Боатенг — игрок Лиона

32-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг подписал контракт с французским «Лионом» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Последним клубом Боатенга была мюнхенская «Бавария», цвета которой он защищал с лета 2011 года по лето 2021 года.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €8,5 миллионов.
В активе Боатенга 76 матчей за национальную сборную Германии, где он забил один гол.
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Источник — ФК Лион
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