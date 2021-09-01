ОФИЦИАЛЬНО: Жером Боатенг — игрок Лиона

32-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг подписал контракт с французским «Лионом» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Последним клубом Боатенга была мюнхенская «Бавария», цвета которой он защищал с лета 2011 года по лето 2021 года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €8,5 миллионов.

В активе Боатенга 76 матчей за национальную сборную Германии, где он забил один гол.