ОФИЦИАЛЬНО: Жером Боатенг — игрок Лиона

Бывший защитник «Баварии» продолжит карьеру во французском клубе

  • 01.09.2021 15:57
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ОФИЦИАЛЬНО: Жером Боатенг — игрок Лиона
© ФК Лион. Жером Боатенг

32-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг подписал контракт с французским «Лионом» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Последним клубом Боатенга была мюнхенская «Бавария», цвета которой он защищал с лета 2011 года по лето 2021 года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €8,5 миллионов.

В активе Боатенга 76 матчей за национальную сборную Германии, где он забил один гол.

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Источник — ФК Лион

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