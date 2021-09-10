Александрия – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Украины «Александрия» – «Ингулец».

«В предыдущем туре александрийцы сыграли в Одессе вничью с «Черноморцем» (2:2). «Ингулец» уверенно выиграл у «Мариуполя» (3:0). «Александрия» с 11 очками идет шестой в УПЛ, «Ингулец» с 7 баллами расположился на девятой позиции.

Три раза встречались между собой эти команды. В 2020-м году в рамках Кубка Украины и УПЛ «Александрия» победила дома со счетом 4:1 и 4:3. В 2021 году в матче чемпионата Украины «Ингулец» выиграл на своем поле со счетом 1:0.

Это будет дерби. Кстати «Ингулец» набрал неплохую форму. Но «Александрия» дома играет. Думаю, будет интересный матч. Заруба будет. Поставлю на то, что «Ингулец» не проиграет «Александрии» на выезде. Хотя будет очень тяжелый матч для команды из Петрово. Но поставлю на «Ингулец» Х2», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Ингулец» состоится 10-го сентября. Начало встречи в 19:30.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».