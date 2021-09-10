КУХАРЕВИЧ: «Хорошо, что моя расточительность не сказалась на результате»

Форвард сборной Украины U-21 – о победе над Арменией

  • 10.09.2021 05:00
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КУХАРЕВИЧ: «Хорошо, что моя расточительность не сказалась на результате»
© ФК Левен. Николай Кухаревич

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич прокомментировал матч отбора Евро-2023 с Арменией (2:1).

«Для меня стадион «Колос» фартовый, потому что забивал здесь, выступая за молодежную сборную Украины и за львовский «Рух», когда отличился в воротах местного «Колоса». И хотя в игре с армянами за «молодежку» ушел с поля без своего гола, но главное, что наша сборная — победила.

Главный тренер Руслан Ротань перед выходом на замену давал задачу чаще открываться за спины армянских защитников, а при позиционном наступлении - цепляться за мяч. К сожалению, я не преуспел в реализации голевых моментов, но хорошо, что моя расточительность не сказалась на итоговом результате», - сказал Кухаревич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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