Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Это будет такой же матч, как и с любой другой командой»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

«Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят. Они и так понимают, что игра важная и нужно брать очки. Для нас, футболистов и тренеров, это будет такой же матч, как и с любой другой командой. Любая игра является принципиальной, и она может быть принципиальной только в борьбе за очки и турнирную позицию. Поэтому принципиальности будет ни больше ни меньше, чем с любым другим соперником. А то, что мы находимся в одной области, подогреет какой-то интерес со стороны журналистов и зрителей к этому матчу», - сказал Лавриненко.

Матч «Александрия» – «Ингулец» состоится в пятницу, 10 сентября. Начало в 19:30.