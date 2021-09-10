Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Это будет такой же матч, как и с любой другой командой»

Наставник «Ингульца» высказался накануне дерби Кировоградской области

  • 10.09.2021 01:19
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Это будет такой же матч, как и с любой другой командой»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

«Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят. Они и так понимают, что игра важная и нужно брать очки. Для нас, футболистов и тренеров, это будет такой же матч, как и с любой другой командой. Любая игра является принципиальной, и она может быть принципиальной только в борьбе за очки и турнирную позицию. Поэтому принципиальности будет ни больше ни меньше, чем с любым другим соперником. А то, что мы находимся в одной области, подогреет какой-то интерес со стороны журналистов и зрителей к этому матчу», - сказал Лавриненко.

Матч «Александрия» – «Ингулец» состоится в пятницу, 10 сентября. Начало в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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