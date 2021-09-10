ЕЗЕРСКИЙ: «Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки во 2-й этап»

Наставник сборной Украины U-19 готовит команду к квалификации Евро-2022

  • 10.09.2021 00:50
  • 360 просмотров
  • 0 комментариев
ЕЗЕРСКИЙ: «Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки во 2-й этап»
© УАФ. Владимир Езерский

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2003 г.р.) завершила свой сбор перед стартом в квалификационном раунде Евро-2022 U-19. Об итогах этой работы рассказал главный тренер команды Владимир Езерский.

– Владимир Иванович, завершился ваш первый сбор со сборной U-19. Каковы ваши впечатления?

– Поскольку все юношеские сборные давно не собирались, и произошла ротация тренеров некоторых команд, мне, прежде всего, нужно было познакомиться с подопечными. Мы потренировались, провели два товарищеских матча, постарались привить ребятам идеи наставников. Поэтому с нетерпением ждем октября, когда эта сборная сыграет в квалификации Евро.

– Времени для знакомства было немного, однако у вас есть надежда, что до начала официальных поединков сборная подойдет во всеоружии?

– За такой короткий период времени мне сложно будет требовать от команды все то, что бы я хотел видеть. Не хочу обидеть соперников в спаррингах, но это не тот уровень, который будет в квалификации Евро. Правда, эти контрольные матчи с юношами «Ворсклы» и «Колоса» все равно были нужны. На прошлом сборе мы были не в оптимальном составе. Кто-то был травмирован, а с кем придется знакомиться непосредственно перед турниром.

– Параллельно вы начали изучать оппонентов по группе?

– Знаю, что сборная Финляндии уже не раз проводила сборы. Собираем по ней информацию. Там примерно 7 сборников выступают в элитном дивизионе финского чемпионата. Я был в этой стране, знаю, как работает вертикаль сборных. Это сильный соперник. То же касается и команды Польши, хозяина турнира. В общем группа непростая. Думаю, именно Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки в следующий этап соревнований.

Напомним, что этот сбор был посвящен подготовке сине-желтых до квалификационного раунда Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6 по 12 октября. Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на 7 групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности