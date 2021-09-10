ЕЗЕРСКИЙ: «Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки во 2-й этап»

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2003 г.р.) завершила свой сбор перед стартом в квалификационном раунде Евро-2022 U-19. Об итогах этой работы рассказал главный тренер команды Владимир Езерский.

– Владимир Иванович, завершился ваш первый сбор со сборной U-19. Каковы ваши впечатления?

– Поскольку все юношеские сборные давно не собирались, и произошла ротация тренеров некоторых команд, мне, прежде всего, нужно было познакомиться с подопечными. Мы потренировались, провели два товарищеских матча, постарались привить ребятам идеи наставников. Поэтому с нетерпением ждем октября, когда эта сборная сыграет в квалификации Евро.

– Времени для знакомства было немного, однако у вас есть надежда, что до начала официальных поединков сборная подойдет во всеоружии?

– За такой короткий период времени мне сложно будет требовать от команды все то, что бы я хотел видеть. Не хочу обидеть соперников в спаррингах, но это не тот уровень, который будет в квалификации Евро. Правда, эти контрольные матчи с юношами «Ворсклы» и «Колоса» все равно были нужны. На прошлом сборе мы были не в оптимальном составе. Кто-то был травмирован, а с кем придется знакомиться непосредственно перед турниром.

– Параллельно вы начали изучать оппонентов по группе?

– Знаю, что сборная Финляндии уже не раз проводила сборы. Собираем по ней информацию. Там примерно 7 сборников выступают в элитном дивизионе финского чемпионата. Я был в этой стране, знаю, как работает вертикаль сборных. Это сильный соперник. То же касается и команды Польши, хозяина турнира. В общем группа непростая. Думаю, именно Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки в следующий этап соревнований.

Напомним, что этот сбор был посвящен подготовке сине-желтых до квалификационного раунда Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6 по 12 октября. Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на 7 групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.