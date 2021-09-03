Украина U-19 провела спарринг с Ворсклой

Сборная Украины U-19 под руководством Владимира Езерского провела спарринг с Ворсклой U-19.
Украинская сборная выиграла 2:0 благодаря голам игроков Мариуполя Удода и Микитишина. 5 сентября Украина U-19 сыграет с Колосом.
Команда Езерского готовится к отбору Евро-2022, который стартует в октябре.
Украина U-19 - Ворскла U-19 2:0
Голы: Удод, 65, Микитишин, 77
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Источник — Sport.ua
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