ФОТО. Как харьковский Жилстрой-1 вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

В решающем матче квалификации украинки победили «Аполлон» из Кипра

  • 10.09.2021 00:23
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ФОТО. Как харьковский Жилстрой-1 вышел в групповой раунд Лиги чемпионов
© Sport.ua

В четверг, 9 сентября, состоялся ответный матч квалификации Лиги чемпионов среди женщин, в котором играли харьковский «Жилстрой-1» и кипрский «Аполлон».

Игра прошла в Харькове и завершилась уверенной победой хозяев поля (3:1). Харьковская команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов среди женщин

2-й раунд квалификации. Второй матч. Харьков, 9 сентября

«Жилстрой-1» (Украина) – «Аполлон» (Кипр) – 3:1 (первый матч - 2:1).

Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (автогол).

​Фотогалерея матча (Sport.ua)

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Источник — Sport.ua

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