Усэйн БОЛТ: «Роналду – машина. Он будет играть до 42 лет»

Легендарный спринтер – о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

  • 09.09.2021 23:57
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Усэйн БОЛТ: «Роналду – машина. Он будет играть до 42 лет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усэйн Болт

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился своим мнением по поводу возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»:

«Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина.

Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками благодаря своей работе и самоотверженности».

Ранее Роналду впервые после возвращения вышел на поле «Олд Траффорд».

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Источник — BBC

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