Юрий МАКСИМОВ: «Думаю, Рангель нам поможет»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ против «Десны» (12 сентября):

— Готовимся, как обычно, но у нас кадровые потери. Времени, конечно, было достаточно, чтобы многое привести в порядок.

— «Ворскла» провела спарринг с «Металлистом-1925». Что дал команде этот контрольный матч?

— Сыграли нормально. Посмотрели в деле молодежь – кто подходит нам, кто нет. Результат не имел для нас никакого значения.

— В игре с харьковчанами забитым мячом отличился ваш новичок – Рангель. Вам понравились его действия?

— Мы на него надеемся. Думаю, Рангель нам поможет. Он забивной форвард и от него мы будем ждать голов.

— Вы упомянули кадровые проблемы.

— Были матчи сборных, после которых пока что вернулся только Оливье Тилль. Отсутствует в расположении нашей команды Ибраим Кане. Не знаю, когда он приедет. Кроме того, Йоонас Тамм заболел.