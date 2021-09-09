Юрий МАКСИМОВ: «Думаю, Рангель нам поможет»

Тренер «Ворсклы» - о паузе на матчи сборных

  • 09.09.2021 23:50
  • 367 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Думаю, Рангель нам поможет»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ против «Десны» (12 сентября):

— Готовимся, как обычно, но у нас кадровые потери. Времени, конечно, было достаточно, чтобы многое привести в порядок. 

— «Ворскла» провела спарринг с «Металлистом-1925». Что дал команде этот контрольный матч?
— Сыграли нормально. Посмотрели в деле молодежь – кто подходит нам, кто нет. Результат не имел для нас никакого значения.

— В игре с харьковчанами забитым мячом отличился ваш новичок – Рангель. Вам понравились его действия?
— Мы на него надеемся. Думаю, Рангель нам поможет. Он забивной форвард и от него мы будем ждать голов.

— Вы упомянули кадровые проблемы.
— Были матчи сборных, после которых пока что вернулся только Оливье Тилль. Отсутствует в расположении нашей команды Ибраим Кане. Не знаю, когда он приедет. Кроме того, Йоонас Тамм заболел.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    online
    Andy_P, 10.09.2021 00:51
    0
    Юрий, когда игрока берёте на контракт, нужно быть уверенным, что он команде поможет, а не просто надеяться. Лотерея?
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