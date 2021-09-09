Александр СЕВИДОВ: «У Ярмоленко наступила вторая молодость»

Известный тренер – о матче сборной Украины против Чехии

  • 09.09.2021 23:29
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  • 1 комментарий
Александр СЕВИДОВ: «У Ярмоленко наступила вторая молодость»
© ФК Шахтер. Александр Севидов

Экс-тренер «Карпат» и «Металлиста» Александр Севидов поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной Украины против Чехии (1:1):

«Такие матчи – это в первую очередь проверка ближайшего резерва. В этом плане игра новичкам, а их пять человек, удалась. Они проявили себя с неплохой стороны. Я бы в первую очередь выделил Тымчика и Корниенко. Также особой похвалы заслуживает ветеран сборной Ярмоленко, у которого наступила «вторая молодость». Он играет с огромной мотивацией и самоотдачей на поле.

Что касается игры команды в целом, то беспокоит повторяющаяся цикличность проблем в центре обороны. Несмотря на то, что действовали в три центральных защитника, но голевые и опасные моменты довольно часто возникают в каждом матче.

По зрелищности футбол в исполнении сборных понравился, он был динамичным, на скоростях с движением мяча вперед. И тут нужно отметить, что наш лидер Зинченко находится не в оптимальной форме. Это уже не тот футбол, к которому он привык. Сборная потихоньку уходит от стиля игры Шевченко, с долгим контролем мяча, розыгрышем его в средине поля. Сейчас больше вертикальных передач, больше скоростных атак, а наш «англичанин» не очень-то на это заточен. По большому счету он атаки не разгоняет, как это может делать Шапаренко.

Резюмируя, как бы мы не хотели выиграть, но результат закономерен, чехи заслужили на забитый гол. Это добротная европейская команда, поэтому спарринг получился очень полезным с точки зрения информативности».

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Timur24
    Timur24, 09.09.2021 23:35
    0
    Ооооо. Містер ставочка з'явився))
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