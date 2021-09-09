Криштиану РОНАЛДУ: «Я в МЮ для того, чтобы снова побеждать»

Криштиану Роналду рассказал о причинах своего возвращения в «Манчестер Юнайтед»:

«Я не отдыхать приехал. Как я уже говорил раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке, но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.

Я готов, как и мои партнеры по команде. Я готов работать, работать и еще раз работать. Для меня, болельщиков и клуба это огромная возможность сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшие три или четыре года».

Ранее Роналду впервые после возвращения вышел на поле «Олд Траффорд».