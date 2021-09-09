Завацкая вылетела с турнира в Карлсруэ

Украинка не смогла выиграть второй матч за день

  • 09.09.2021 19:19
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  • 1 комментарий
Завацкая вылетела с турнира в Карлсруэ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Сегодня Катарина Завацкая во втором раунде грунтового турнира WTA 125 в немецком Карлсруэ в трех сетах потерпела поражение от Ребекки Шрамковой из Словакии. Матч продолжался 2 часа и 39 минут.

2-й раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:5, 2:6, 4:6

Для Завацкой это был второй поединок за день. Ранее она доигрывала матч первого раунда против немки Татьяны Марии, обыграв ее в трех сетах.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 09.09.2021 19:39
    +1
    Кто бы сомневался.
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