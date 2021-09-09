Завацкая вылетела с турнира в Карлсруэ

Сегодня Катарина Завацкая во втором раунде грунтового турнира WTA 125 в немецком Карлсруэ в трех сетах потерпела поражение от Ребекки Шрамковой из Словакии. Матч продолжался 2 часа и 39 минут.
2-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:5, 2:6, 4:6
Для Завацкой это был второй поединок за день. Ранее она доигрывала матч первого раунда против немки Татьяны Марии, обыграв ее в трех сетах.
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Источник — Sport.ua
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