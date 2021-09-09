Завацкая стартовала с победы на турнире в Германии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№143 WTA) стартовала с победы на грунтовом турнире WTA 125 в Карлсруэ.
В матче первого круга, который начался вчера, но прерывался из-за наступления темноты, украинка в трех сетах одержала волевую победу над немкой Татьяной Марией (№209 WTA).
Карлсруэ. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 5:7, 6:2, 6:4
Во втором круге Завацкая встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой (№187 WTA).
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Источник — Sport.ua
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