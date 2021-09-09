Михаил МЕЛЬНИК: «Россия — значит, Россия. Слабых здесь нет»

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился впечатлениями от игры украинской сборной на Евро-2021 и высказался относительно ее соперника в 1/8 финала турнира.

- Впечатления от действий нашей команды у меня положительные. Ведь в каждом поединке на чемпионате она играла. Не мучилась, а именно играла, демонстрируя при этом высокий уровень и класс! Да, моментами получалось лучше, моментами — хуже, однако, в любом случае, наши ребята выходили на площадку с должным настроем, желанием и игровой дисциплиной. Собственно, поэтому и выполнили задачу, которая перед ними стояла в группе — занять место не ниже третьего.

При этом максимально близка команда была и ко второму месту, но в принципиальном противостоянии с Сербией достичь победы ей помешали собственные досадные ошибки, и в определенной степени не хватило элементарного везения.

Почему только в пятых сетах одолели Грецию и Португалию? Простите, но это не «проходные» сборные! За последние годы они прибавили, и, если стали участниками финального раунда чемпионата Европы, это, наверное, это не просто так. Вообще, на Евро слабых команд не бывает! Нынешний турнир доказывает это убедительно.

Как известно, в 1/8 финала мы на столкнулись с Россией. Сборной, которая не нуждается в лишних представлениях, и «серебро» на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе. С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в поединке будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность. Итак, все будет, прежде всего, будет зависеть от наших волейболистов. Им просто нужно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: Россия — значит, Россия. И все! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более, в плей-офф. Подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться, прежде всего, на собственных действиях...

Утром 9 сентября сборная Украины улетела в Гданьск, где 11 сентября на местной «Эрго-Арене» проведет поединок 1/8 финала Евро-2021 с Россией. Он начнется в 18:30.