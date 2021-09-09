Владислав КОЧЕРГИН: «Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы»

Полузащитник Владислав Кочергин доволен тем, что дебютировал за сборную Украины, однако разочарован ничьей 1:1 в контрольном матче с Чехией.
«Смешанные чувства. Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы. Очень обидно. А так рад, что дебютировал за сборную Украины».
«Но смешанные чувства из-за результата», - сказал Кочергин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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