Владислав КОЧЕРГИН: «Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы»

Хавбек разочарован результатом сборной Украины

  • 09.09.2021 18:30
  • 165 просмотров
  • 3 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы»
© uaf.ua

Полузащитник Владислав Кочергин доволен тем, что дебютировал за сборную Украины, однако разочарован ничьей 1:1 в контрольном матче с Чехией.

«Смешанные чувства. Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы. Очень обидно. А так рад, что дебютировал за сборную Украины».

«Но смешанные чувства из-за результата», - сказал Кочергин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Maslyaspor
    online
    Maslyaspor, 09.09.2021 18:50
    0
    Боже!!! Поясніть хтось нашім збірникам що треба не "терпіти " а грати в футбол !!! Ми не збірна "терпіл" , треба виховувати дух переможців ! Он збірна Люксембурга не терпіла а доперед і на 85 хв забила гол Ірландцям в гостях і перемогла .Чого чого а от напористість Родрігіса варта поваги.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 18:41
    0
    Бойко заснул в ближних воротах.
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 18:37
    0
    спрашивается зачем вы свои треугольники катаете на тренировках. не терпеть надо было, а контролировать мяч. ладно в нападении контроль для вас бесполезен, вы не знаете что с ним делать, но хотя бы в защите научитесь держать мяч.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности