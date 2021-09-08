Булеца и Кочергин дебютировали в составе сборной Украины

Во втором тайме контрольного матча Чехия - Украина на поле вышел полузащитник Сергей Булеца.

Это дебютный матч в национальной сборной для 22-летнего хавбека «Зари». Булеца хорошо знаком тренеру сборной Александру Петракову, с которым выиграл чемпионат мира U-20.

Кроме того, на поле вышел полузащитник Владислав Кочергин. Игрок «Зари» стал еще одним дебютантом национальной команды.

В стартовом составе дебютировали Виктор Корниенко, Александр Сирота и Тарас Качараба.