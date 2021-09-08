Булеца и Кочергин дебютировали в составе сборной Украины

Шанс для хавбеков «Зари»

  • 08.09.2021 23:18
  • 597 просмотров
  • 1 комментарий
Булеца и Кочергин дебютировали в составе сборной Украины
© uaf.ua

Во втором тайме контрольного матча Чехия - Украина на поле вышел полузащитник Сергей Булеца.

Это дебютный матч в национальной сборной для 22-летнего хавбека «Зари». Булеца хорошо знаком тренеру сборной Александру Петракову, с которым выиграл чемпионат мира U-20.

Кроме того, на поле вышел полузащитник Владислав Кочергин. Игрок «Зари» стал еще одним дебютантом национальной команды.

В стартовом составе дебютировали Виктор Корниенко, Александр Сирота и Тарас Качараба.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    UAZAK
    UAZAK, 08.09.2021 23:46
    0
    Зубков лишній, людина грає в чемпіонаті рівень якого дорівнює рівню чемпіонату області України доречі любої мадяромонгольський чемпіонат рівний 0
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