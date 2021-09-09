Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Обидно упускать победу на последних секундах»

Матч против Чехии был очень важен для сборной Украины, уверен специалист (1:1)

  • 09.09.2021 17:51
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Обидно упускать победу на последних секундах»
© УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал товарищеский поединок Чехия — Украина (1:1).

«Обидно, конечно, упускать победу на последних секундах. Тем не менее, если посмотреть на состав, то Александр Петраков дал возможность дебютировать пятерым футболистам. Также на поле вышли ребята, которые не были основными в сборной. Поэтому, когда команда выходит на поле в таком экспериментальном сочетании, непросто рассчитывать на содержательную игру и максимальный результат. Тем более, что в соперниках была очень сильная сборная.

Дебют матча был сложным для украинцев, можно сказать, неуверенным, но благодаря тому, что ребята обыгрались, сразу удалось повести в счете. Этот гол добавил уверенности «сине-желтым». Но в конце встречи, возможно, сказалась усталость, отсюда и потеря концентрации, позволили хозяевам отквитать мяч. Впрочем, для нашей сборной и ее наставника это был очень важный поединок в плане информативности», — отметил Езерский.

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Источник — zbirna.com

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