Украина упустила победу на последних минутах в двух из трех последних игр

Сборная Украины в трех последних матчах открывала счет, но так и не отпраздновала викторию. При этом в двух поединках наша команда упускала победу в компенсированное время встречи. Всего же в игре с чехами украинцы пропустили в добавленные минуты 9-й раз в истории. Причем позже, чем Матей Выдра, нам забивали только Найалл Макгинн в финальном турнире ЧЕ-2016 и Руслан Валлиулин неделю назад в отборе на ЧМ-2022.
Самые поздние голы, пропущенные сборной Украины в основное время матчей
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Сборная
|
Минута
|
Счет*
|
15.06.2016
|
ЧЕф
|
Найалл МАКГИНН
|
Сев. Ирландия
|
90+6'
|
0:2 (н)
|
01.09.2021
|
ЧМо
|
Руслан ВАЛИУЛЛИН
|
Казахстан
|
90+6'
|
2:2 (г)
|
08.09.2021
|
ТМ
|
Матей ВЫДРА
|
Чехия
|
90+4'
|
1:1 (г)
|
07.09.2002
|
ЧЕо
|
Альберт САРКИСЯН
|
Армения
|
90+3' (п)
|
2:2 (г)
|
22.08.2006
|
ТМ
|
Александр ГЕЙНРИХ
|
Узбекистан
|
90+2'
|
2:1 (д)
|
06.06.2011
|
ТМ
|
Марвен МАРТЕН
|
Франция
|
90+2'
|
1:4 (д)
|
10.08.2011
|
ТМ
|
Тобиас ХЮСЕН
|
Швеция
|
90+2'
|
0:1 (д)
|
31.03.2015
|
ТМ
|
Виталий МАКСИМЕНКО
|
Латвия
|
90+2'
|
1:1 (д)
|
12.06.2016
|
ЧЕф
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
90+2'
|
0:2 (н)
* со стороны сборной Украины.
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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