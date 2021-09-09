Украина упустила победу на последних минутах в двух из трех последних игр

Наша сборная 9-й раз в истории пропустила в компенсированное время встречи

  • 09.09.2021 17:14
  • 504 просмотра
  • 2 комментария
Украина упустила победу на последних минутах в двух из трех последних игр
© УАФ

Сборная Украины в трех последних матчах открывала счет, но так и не отпраздновала викторию. При этом в двух поединках наша команда упускала победу в компенсированное время встречи. Всего же в игре с чехами украинцы пропустили в добавленные минуты 9-й раз в истории. Причем позже, чем Матей Выдра, нам забивали только Найалл Макгинн в финальном турнире ЧЕ-2016 и Руслан Валлиулин неделю назад в отборе на ЧМ-2022.

Самые поздние голы, пропущенные сборной Украины в основное время матчей

Дата

Ранг

Игрок

Сборная

Минута

Счет*

15.06.2016

ЧЕф

Найалл МАКГИНН

Сев. Ирландия

90+6'

0:2 (н)

01.09.2021

ЧМо

Руслан ВАЛИУЛЛИН

Казахстан

90+6'

2:2 (г)

08.09.2021

ТМ

Матей ВЫДРА

Чехия

90+4'

1:1 (г)

07.09.2002

ЧЕо

Альберт САРКИСЯН

Армения

90+3' (п)

2:2 (г)

22.08.2006

ТМ

Александр ГЕЙНРИХ

Узбекистан

90+2'

2:1 (д)

06.06.2011

ТМ

Марвен МАРТЕН

Франция

90+2'

1:4 (д)

10.08.2011

ТМ

Тобиас ХЮСЕН

Швеция

90+2'

0:1 (д)

31.03.2015

ТМ

Виталий МАКСИМЕНКО

Латвия

90+2'

1:1 (д)

12.06.2016

ЧЕф

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

90+2'

0:2 (н)

* со стороны сборной Украины.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    source02
    source02, 09.09.2021 17:49
    0
    это футбол, то что ты открыл счет не означает что ты победил
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 09.09.2021 17:24
    +1
    Ну это прям олицетворение всего нашего украинского футбола. Забиваем гол, после чего садимся в оборону, причем иногда даже не осознавая этого)) Эта проблема в головах у наших футболистах, а также то что не доигрываем до последней секунды матча
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