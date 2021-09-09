Украина упустила победу на последних минутах в двух из трех последних игр

Сборная Украины в трех последних матчах открывала счет, но так и не отпраздновала викторию. При этом в двух поединках наша команда упускала победу в компенсированное время встречи. Всего же в игре с чехами украинцы пропустили в добавленные минуты 9-й раз в истории. Причем позже, чем Матей Выдра, нам забивали только Найалл Макгинн в финальном турнире ЧЕ-2016 и Руслан Валлиулин неделю назад в отборе на ЧМ-2022.

Самые поздние голы, пропущенные сборной Украины в основное время матчей

Дата Ранг Игрок Сборная Минута Счет* 15.06.2016 ЧЕф Найалл МАКГИНН Сев. Ирландия 90+6' 0:2 (н) 01.09.2021 ЧМо Руслан ВАЛИУЛЛИН Казахстан 90+6' 2:2 (г) 08.09.2021 ТМ Матей ВЫДРА Чехия 90+4' 1:1 (г) 07.09.2002 ЧЕо Альберт САРКИСЯН Армения 90+3' (п) 2:2 (г) 22.08.2006 ТМ Александр ГЕЙНРИХ Узбекистан 90+2' 2:1 (д) 06.06.2011 ТМ Марвен МАРТЕН Франция 90+2' 1:4 (д) 10.08.2011 ТМ Тобиас ХЮСЕН Швеция 90+2' 0:1 (д) 31.03.2015 ТМ Виталий МАКСИМЕНКО Латвия 90+2' 1:1 (д) 12.06.2016 ЧЕф Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 90+2' 0:2 (н)

* со стороны сборной Украины.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.