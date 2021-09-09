За сборную Украины сыграл «юбилейный» динамовец

Среди пяти дебютантов сборной Украины, сыгравших против Чехии, оказался и 21-летний защитник Александр Сирота. Он стал 90-м футболистом «Динамо», выступавшим за главную команду страны. В общей сложности игроки бело-синих провели за национальную дружину 1404 матча и забили 133 мяча. Список гвардейцев киевлян в сборной возглавляет Олег Гусев - 98 игр, а бомбардиров - Андрей Ярмоленко - 29 голов.
Топ-11 гвардейцев «Динамо» в сборной Украины
|
Матчи
|
Игрок
|
Годы
|
98
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2016
|
92
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2012
|
70
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
2000-2009
|
61
|
Владислав ВАЩУК
|
1996-2007
|
56
|
Александр ГОЛОВКО
|
1995-2004
|
51
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
2009-2018
|
50
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2006-2012
|
47
|
Андрей ГУСИН
|
1995-2004
|
45
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2006
|
45
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
Топ-7 бомбардиров «Динамо» в сборной Украины
|
Голы
|
Игрок
|
Годы
|
29
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
14
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2006
|
13
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
13
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2016
|
8
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2006-2012
|
6
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1996
|
6
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2021
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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