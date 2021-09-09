За сборную Украины сыграл «юбилейный» динамовец

Александр Сирота стал 90-м игроком «Динамо», выступавшим за национальную дружину

  • 09.09.2021 16:24
  • 508 просмотров
  • 0 комментариев
За сборную Украины сыграл «юбилейный» динамовец
© УАФ

Среди пяти дебютантов сборной Украины, сыгравших против Чехии, оказался и 21-летний защитник Александр Сирота. Он стал 90-м футболистом «Динамо», выступавшим за главную команду страны. В общей сложности игроки бело-синих провели за национальную дружину 1404 матча и забили 133 мяча. Список гвардейцев киевлян в сборной возглавляет Олег Гусев - 98 игр, а бомбардиров - Андрей Ярмоленко - 29 голов.

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в сборной Украины

Матчи

Игрок

Годы

98

Олег ГУСЕВ

2003-2016

92

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2012

70

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

67

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

2000-2009

61

Владислав ВАЩУК

1996-2007

56

Александр ГОЛОВКО

1995-2004

51

Евгений ХАЧЕРИДИ

2009-2018

50

Артем МИЛЕВСКИЙ

2006-2012

47

Андрей ГУСИН

1995-2004

45

Сергей РЕБРОВ

1993-2006

45

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

Топ-7 бомбардиров «Динамо» в сборной Украины

Голы

Игрок

Годы

29

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

14

Сергей РЕБРОВ

1993-2006

13

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

13

Олег ГУСЕВ

2003-2016

8

Артем МИЛЕВСКИЙ

2006-2012

6

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1996

6

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности