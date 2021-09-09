За сборную Украины сыграл «юбилейный» динамовец

Среди пяти дебютантов сборной Украины, сыгравших против Чехии, оказался и 21-летний защитник Александр Сирота. Он стал 90-м футболистом «Динамо», выступавшим за главную команду страны. В общей сложности игроки бело-синих провели за национальную дружину 1404 матча и забили 133 мяча. Список гвардейцев киевлян в сборной возглавляет Олег Гусев - 98 игр, а бомбардиров - Андрей Ярмоленко - 29 голов.

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в сборной Украины

Матчи Игрок Годы 98 Олег ГУСЕВ 2003-2016 92 Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2012 70 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2017 67 Андрей НЕСМАЧНЫЙ 2000-2009 61 Владислав ВАЩУК 1996-2007 56 Александр ГОЛОВКО 1995-2004 51 Евгений ХАЧЕРИДИ 2009-2018 50 Артем МИЛЕВСКИЙ 2006-2012 47 Андрей ГУСИН 1995-2004 45 Сергей РЕБРОВ 1993-2006 45 Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012

Топ-7 бомбардиров «Динамо» в сборной Украины