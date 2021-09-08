С Пятовым, Степаненко и Матвиенко. Лидеры вернулись к работе с Шахтером

В расположение «Шахтера» уже вернулись игроки, которые наставник сборной Украины Александр Петраков отпустил из национальной команды перед матчем с Чехией.
Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко уже присоединились к «Шахтеру» и работали в общей группе.
Вернулись из сборной Украины U21 Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. Также к тренировке были привлечены воспитанники Академии.
Индивидуальная программа у Анатолия Трубина. После незначительного повреждения восстанавливается Дентиньо. Остальные в строю.
Команда продолжает подготовку к субботнему матчу чемпионата с «Днепром-1» (он состоится 11 сентября на НСК «Олимпийский»).
Источник — ФК Шахтер Донецк
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