ВИДЕО. Как Шахтер готовится к матчу с Днепром-1

Донецкий «Шахтер» продолжает активную подготовку к поединку 7-го тура чемпионата Украины против «Днепра-1».
«Горняки» тренируются под руководством главного тренера команды Роберто де Дзерби. В расположение «Шахтера» уже вернулась часть игроков, выступавших за сборные Украины разных возрастов.
Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в субботу, 11 сентября, в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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