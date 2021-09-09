Жилстрой-1 – Аполлон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 сентября в 18:00 пройдет матч квалификации женской Лиги чемпионов

  • 09.09.2021 17:05
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Жилстрой-1 – Аполлон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Жилстрой-1

В четверг, 9 сентября, пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов среди женщин, в котором будут играть харьковский «Жилстрой-1» и кипрский «Аполлон». Игра состоится в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало – в 18:00.

На кону – выход в групповой этап Лиги чемпионов. Победитель в этой паре определится по сумме двух матчей. 

В первом раунде «Жилстрой-1» уверенно победил болгарскую «Софию» (5:1) и словенский «Помурье» (4:1).

В первом матче второго раунда, который состоялся на Кипре, украинки быстро повели в счете усилиями Ольги Овдийчук, кипрская команда «Аполлон» сравняла счет, а Ольга Бойченко за несколько минут до финального свистка принесла харьковчанкам победу (2:1). Украинская команда находится на расстоянии одного шага от выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Аполлон – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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