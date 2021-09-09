Отдадут детям. Сборная Украины получит премиальные за матч с Францией

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что команда получит премиальные за ничью 1:1 с Францией в матче отбора ЧМ-2022.
Однако игроки решили отдать деньги на детский футбол.
«Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что будут премиальные».
«Но мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», - сказал Петраков.
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Источник — Футбол 1/2/3
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