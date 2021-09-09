Отдадут детям. Сборная Украины получит премиальные за матч с Францией

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что команда получит премиальные за ничью 1:1 с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

Однако игроки решили отдать деньги на детский футбол.

«Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что будут премиальные».

«Но мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», - сказал Петраков.