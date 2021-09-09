Отдадут детям. Сборная Украины получит премиальные за матч с Францией

Петраков сказал, что отдадут на детский футбол

  • 09.09.2021 15:51
  • 1683 просмотра
  • 4 комментария
Отдадут детям. Сборная Украины получит премиальные за матч с Францией
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что команда получит премиальные за ничью 1:1 с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

Однако игроки решили отдать деньги на детский футбол.

«Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что будут премиальные».

«Но мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола», - сказал Петраков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 09.09.2021 16:20
    +2
    Детям Павелко?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.09.2021 16:02 (изменен)
    +2
    Часть - понятие р а с тя ж и МОЕ.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 15:59
    +2
    УАФ нехило так отмыло бабло
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 15:53
    0
    часть денег, большую, меньшую?
    Ссылка
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